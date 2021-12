Internautas criticam esposa de Safadão por conta do filho do cantor

Thyane Dantas, a esposa do cantor Wesley Safadão, é alvo de uma polêmica na Internet. A loira é acusada pelos fãs do artista de tentar passar a imagem que o pequeno Yhudy, fruto do relacionamento do cantor com Mileide Mihaile, é seu filho. A confusão começou depois que Safadão postou uma foto da família no Dia dos Pais.

Na imagem, Yhudy aparece com uma camisa com as iniciais de Thyane, sua madrasta. Os internautas não perdoaram a situação e criticaram o fato da criança está usando a blusa, sendo que o menino não é filho de Thyane.

"Porque o Yhudy está usando uma camisa com as iniciais de vocês! Desnecessário viu", criticou um seguidor. "Amo o Wesley Safadão, mas gente para que essa camisa? Essa Thyane é a pior raça", detonou outro. "Mano nada a ver, colocarem o Yhudy pra usar o nome com as iniciais do nome do Wesley e da esposa dele, isso já é afronta", opinou mais um internauta.

Dia especial!❤ #família #DiaDosPais Uma publicação compartilhada por Wesley Safadão (@wesleysafadao) em Ago 13, 2017 às 11:29 PDT

❣️🙏🏼 Como você faz falta meu tudo! #Saudades #Vidadamamae #principeyhudy #Vida #Amor Uma publicação compartilhada por Mileide Mihaile (@mileidemihaile) em Ago 7, 2017 às 2:11 PDT

