Internautas comentam sobre "eterna juventude" de Paula Toller

Nesta quinta-feira, 24, Paula Toller foi uma das convidadas do "Encontro" com Fátima Bernardes. No programa, a cantora participou dos debates e interpretou várias músicas, mas o que chamou a atenção mesmo foi sua idade. Paula tem 54 anos, mas não aparenta.

Durante e após o programa, os usuários nas redes sociais comentaram sobre qual seria a "fonte da juventude" de Paula Toller, e uma das suposições mais comuns foi a que a cantora "seria uma vampira".

Os internautas ficaram realmente empenhados em desvendar o segredo da jovialidade da cantora. Entre as hipóteses bem-humoradas, disseram que ela "dormia no formol" e se "banhava em sangue de virgem".

Só queria saber o segredo da Paula Toller.A mulher não engorda,não envelhece e não tem raiz preta no cabelo!É um caso a ser estudado! — Balzaca Moderna (@DashQueensBR) 24 de novembro de 2016

PAULA TOLLER DESCOBRIU À FONTE DA JUVENTUDE ETERNA E HUMILHA AS NOVINHAS E ESTÁ ALTAMENTE PEGAVEL AOS 56 ANOS pic.twitter.com/8Cq0rttzUP — @RAFAELBOYER87 (@rafaelboyer87) 24 de novembro de 2016

A Paula Toller parece que dorme no formol, gente. A mulher não envelhece nunca!e é sempre bonita — Alanna Serafim (@AlannaSerafim) 24 de novembro de 2016

Paula Toller sacrificou quantas criancinhas no pacto pra ficar eternamente jovem assim? — Jeu Guanabara (@guanabeer) 24 de novembro de 2016

