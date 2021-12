Internautas brincam e criam perfil para Gisele no Tinder

A repercussão da crise no casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady fez os internautas brincarem com a situação. Eles criaram um perfil da top brasileira no Tinder, rede social que busca promover encontro entre os usuários.

"O que passou, passou. Vida que segue", diz a descrição de Gisele no aplicativo de paquera.



Segundo uma fonte ouvida por Ricardo Feltrin, colunista de A TARDE, Gisele negou que esteja se separando, mas assumiu que está passando "má fase" no casamento.



A modelo estaria irritada com Brady por conta da vida de "playboy" que o marido leva. A gota d'água teria sido a viagem que Tom fez com Ben Affleck e a amante Christine Ouzounian, ex-babá de seus filhos, para um torneio de pôquer em junho, em Las Vegas, nos Estados Unidos.





