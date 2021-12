Integrantes da Mocidade pedem presença de Claudia em ensaios

Claudia Leitte tem se ocupado bastante com as gravações do reality show global "The Voice", as viagens aos Estados Unidos e os preparativos para o carnaval de Salvador. Tanto que, segundo o site Ego, integrantes da escola de samba carioca Mocidade Independente de Padre Miguel estão sentindo falta de ter a cantora, que é rainha de bateria, mais presente em seus ensaios.

Há quem pense que a loira poderia tentar ir à quadra da escola durante suas estadas no Rio de Janeiro. Mas, procurada pela publicação, a assessoria de imprensa da Mocidade defendeu Claudia e disse que ela está cumprindo com o prometido.

"Claudia vem cumprindo com o prometido, e entendemos a agenda lotada de compromissos dela. Este ano ela esteve presente no meio da tarde em um dia de semana para distribuir livros a alunos da comunidade da escola", disse.

2016 será o segundo ano da cantora como rainha de bateria da escola de samba. No carnaval deste ano, ela foi alvo de críticas em torno de supostas exigências, consideradas absurdas, feitas para desempenhar o papel de destaque. Na época, a assessoria desmentiu a informação.

