Instrumentos da banda de Lucas e Orelha são recuperados

Policiais da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves) recuperaram, neste sábado, 1º, os instrumentos que haviam sido roubados dos músicos Juvan Richard e Ava Salles, integrantes da banda de Lucas e Orelha - vencedores da 2ª edição do programa "SuperStar", da Globo.

Em nota, a PM afirmou que agentes realizavam uma ronda na Avenida Silveira Martins, no bairro do Cabula, quando avistaram três jovens em atitude suspeita, dentro de um veículo modelo Fiat Palio, na cor prata.

Na abordagem foram encontradas várias fotos de uma guitarra e outros equipamentos musicais, assim como uma foto com a matéria que falava sobre o assalto à banda. Diante disso, o trio foi pressionado e acabou confessando a autoria do crime.

Os homens então revelaram que o material roubado estava guardado no bairro de Pau Miúdo, em um local conhecido como Brongo. Com apoio das guarnições do Pelotão Emprego Tático Operacional (Peto), os policiais da da 23ª CIPM se deslocaram para o local onde encontraram parte dos instrumentos roubados, incluindo uma guitarra.

Ainda segundo a nota, os acusados, entre eles um menor de idade, foram levados, juntamente com todo material recuperado, para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), onde foi feito o registro da ocorrência do adolescente. Em seguida, todos foram apresentados na 11ª Delegacia de Tancredo Neves.

Guga Fernandes, empresário e produtor de Lucas e Orelha, conversou com A TARDE e contou que a banda estava cumprindo sua agenda de shows no estado de Minas Gerais e retornou à capital baiana na tarde deste domingo, 2. Com isso, ainda não foram fazer o reconhecimento dos instrumentos encontrados.

adblock ativo