INSANNO X celebra 'O encanto das Yabás'

Convidando o público a entrar em uma viagem interdimensional psicodélica, a INSANNO X acontece neste sábado, 19, celebrando 'O encanto das Yabás'. O evento acontece das 21h às 17h de domingo, 20, no Haras Savana, em Simões Filho.

Com ingressos a partir de R$ 70, disponíveis no site Sympla, a INSANNO conta com diversas atividades na programação, como performances de dança e intervenções artísticas, pirofagia, pirotecnia, pintura corporal, oficina de slackline, feira mix e tabacaria.

adblock ativo