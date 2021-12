Ingrid Guimarães e ex-BBB "batem boca" durante a madrugada

O clima ficou pesado entre o ex-BBB Marcelo Arantes e a Ingrid Guimarães na madrugada desta sexta-feira, 31. Os dois discutiram no Twitter, após o colunista do jornal Folha de S. Paulo fazer crtíticas à atriz e ao seriado "Chapa Quente", da Globo.

Marcelo publicou uma opinião sobre a atuação de Ingrid na atração, a moça viu, e fez questão de responder. Daí em diante, a discussão só aumentou, tanto que até os seguidores dos dois se envolveram na briga.

Confira:

Incrível como as pessoas vêm descontar a frustração delas na pessoa errada. rs

Queria pedir desculpas aos meus "amiguinhos" por dizer o que penso no Twitter #sqn

Crítica é uma coisa, ofensa pessoal é outra. Tem gente que acha que e moderninho e original falar mal do colega!

Boa noite,Desculpa mas as vezes fico p.. com essa gente covarde que tem como profissão ficar xingando as pessoas disfarçadas de "críticas"