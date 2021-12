A influenciadora digital Sthefane Matos usou suas redes sociais para revalar que precisou fazer uma nova cirurgia de emergência. Segundo ela, seu nariz abriu, mesmo com os pontos, e a cartilagem ficou exposta. "Se eu pudesse voltar no tempo eu nunca teria feito essa besteira de mexer no meu nariz que não tinha nada de mais, por vaidade", comentou.

Ela teve de se submeter a fazer um enxerto utilizando pele da orelha e do lábio. "Um dia eu acordei e meu nariz estava aberto, a cartilagem completamente exposta. Foi muito desesperador. Já fui direto para o hospital, entrei como emergência porque o meu caso era tão grave que não dava pra esperar", explicou.

"Foi o pior momento pra mim, fiquei sem chão. Quando eu peguei o espelho meu mundo desabou. Eu comecei a chorar muito. Passou um filme na minha cabeça: o que eu fiz da minha vida?", disse.

"Lá atrás, se eu tivesse visto um vídeo desse, eu tenho certeza que mudaria de opinião, não teria feito a cirurgia que me trouxe tantos traumas. Esse vídeo pode ajudar muitas pessoas. Isso me serviu de lição. Hoje eu entendo qual o real propósito de tudo isso", desabafou Sthe.

O relato, publicado em seu canal no youtube, já conta com mais de 2 milhões de visualizações. Nos comentários, diversas pessoas demonstraram apoio a influenciadora. "Você é uma menina de luz Sthe, e é normal errarmos. Estaremos sempre com você", declarou uma fã.

Veja o vídeo:

Da Redação Influenciadora Sthefane Matos revela complicações após plástica no nariz

adblock ativo