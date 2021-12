Inês Brasil mostra os peitos e é presa em aeroporto

Inês Brasil, que se tornou a garota propaganda da nova temporada de Orange is the New Black, foi presa após arrumar uma confusão no aeroporto de Florianópolis, no último sábado, 18.

Inês saía da capital de Santa Catarina para fazer um show em Porto Velho (Rondônia) quando foi parada no detector de metais do aeroporto. Por isso, foi solicitada a tirar a touca que usava. Irritada com a situação, Inês mostrou os seios para os seguranças, que chamaram a polícia.

Ela acabou sendo detida e liberada logo em seguida. Mesmo assim, ela não conseguiu fazer a apresentação em Porto Velho. Produtor do evento na capital de Rondônia, Ralphe Amorim, postou no Facebook a conversa com o produtor de Inês. No diálogo, ele avisa do ocorrido.

adblock ativo