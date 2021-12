Ilhéus recebe Festival Internacional do Chocolate. Confira programação

Grandes nomes nacionais e internacionais da produção de chocolate estarão reunidos na 10ª edição do Chocolat Bahia – Festival Internacional do Chocolate e Cacau. O evento, que é o considerado um dos maiores do segmento no Brasil, acontece entre 18 e 22 de julho, no Centro de Convenções de Ilhéus, na Bahia e tem entrada gratuita.

Durante cinco dias, o Festival reunirá mais de 40 marcas de chocolate e derivados de cacau e cerca de 120 expositores , além de promover cursos de capacitação, debates sobre temas do setor, rodadas de negócios e palestras ministradas por especialistas internacionais.

Dentre os destaques deste décimo ano, estão o VI Fórum Brasileiro do Cacau, que conta com painéis de palestrantes discutindo as tendências do mundo do chocolate. O fórum acontece no dia 20 de julho e o ChocoDay no dia 21. No mesmo segmento, marcas de chocolate de origem e derivados do cacau poderão ser visitadas na Feira do Chocolate, que acontece durante todo o evento. No dia 18, das 19h às 22h; e de 19 a 22 de julho, das 15h às 22h. As inscrições poderão ser feitas através do site do festival.

Workshops e cursos de gastronomia com receitas à base de chocolate também estão na programação. Entre os cursos gratuitos, o público poderá aprender com Zilma Helena (atua na confeitaria artística desde 1997), Olívia Fernandes (especialista em gastronomia funcional), Alessandra Marino (sócia-fundadora do Restaurante Maróstica), dentre outros.

Já os workshops, que custam R$ 20/R$ 10, serão ministrados por nomes como Giuliana Cupini (formada na Wilton School of Cake Decorating), Abner Ivan (premiado chef confeiteiro especialista em chocolateria) e Lucas Corazza (jurado no programa Que Seja Doce (GNT), especialista em chocolate e formado na França) e Rafael Barros, eleito pela revista Veja o melhor Confeiteiro de São Paulo. Um curso de como fazer chocolate bean to bar – da amêndoa a barra também será ministrado por algumas das maiores autoridades no mundo: a francesa Chloé Doutre – a ´madam chocolat´, a Venezuela Maria Fernanda Di Giacobbe e Luisa Abram, premiada chocolateira paulista.

Durante todo o festival, o público poderá conferir ainda, entre outras atrações como a Unidade Móvel de Panificação e Confeitaria, o Ateliê do Chocolate e o Pavilhão da Economia Criativa. As crianças também não ficam de fora do evento com a Cozinha Kids. De 19 a 22 de julho, o espaço funcionará com recreações e minicursos para crianças, com duração média de 30 minutos. As inscrições podem ser feitas no local por R$ 10.

