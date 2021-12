Igor Kannário nega namoro com apresentador de TV

O cantor Igor Kannário negou, em post publicado no Instagram nesta segunda-feira, 24, o namoro com o apresentador de TV Alex Lopes . A informação sobre o suposto relacionamento começou a circular no domingo, 23.

"Nossa amizade ta frustando (sic) algumas pessoas. É nós (sic) pivete até depois da morte, amizade de verdade", diz um trecho da publicação.

Bastante irritado, em sua postagem o cantor lamentou o ocorrido [veja abaixo].

O apresentador Alex Lopes também se manifestou nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 24, e ressaltou a aproximação com o artista. "Aqui a irmandade bate certo... E é de verdade. Amo esse Mulek... Tamo (sic) junto Kannário!!!", disse Alex Lopes em postagem [veja abaixo].

Aqui a irmandade bate certo... E é de verdade. Amo esse Mulek... Tamo junto Kannário!!! pic.twitter.com/0LEpSQONLi — Alex Lopes (@_alexlopes) 24 agosto 2015

