Igor Kannário não se apresenta no 1º dia de shows na Europa

O cantor Igor Kannário usou sua página oficial no Facebook neste sábado, 19, para esclarecer a polêmica em torno do cancelamento do primeiro show de sua turnê na Europa. Ele iria se apresentar na cidade de Vevey, na Suíça, na sexta-feira, 18, mas por conta de um imprevisto não conseguiu chegar a tempo para o evento.

De acordo com o site "Classe Política", Kannário teria resolvido desembarcar no Aeroporto Internacional de Londres, na Inglaterra, para conhecer a cidade, mas ao chegar lá foi barrado, após ter o visto negado pela polícia.

Em nota, a produção do cantor informou que o show teria sido cancelado por conta de um atraso no voo. Isso porque uma das pistas de embarque do aeroporto de São Paulo não tinha condições favoráveis para que o avião decolasse, obrigando o artista a aguardar no saguão.







NOTA DE ESCLARECIMENTO!!BOA TARDE! FONTE NOS INFORMA QUE O MOTIVO DE O KANNÁRIO NÃO TER SE APRESENTADO NA (SUÍÇ... Publicado por Igor Kannário Principe Do Gueto em Sábado, 19 de março de 2016

Após comunicado, Kannário ainda gravou e publicou na rede social um vídeo bem humorado para tranquilizar os fãs. "Quer dizer que eu estou preso em Londres, e eu aqui de boa?!. Olha aí, como é que eu estou preso? Atenção meus fãs, tá tudo é lindo, tá sossego, rapaz. Eu estou de boa na Europa. Preso o que, rapaz? Me economize!", disse nas imagens.







Recado de Igor Kannário diretamente já dá Europa #TourEuropa Publicado por Igor Kannário Principe Do Gueto em Sábado, 19 de março de 2016

adblock ativo