Iggy Azalea se irrita ao descobrir pela TV que seu ex será pai novamente

A rapper Iggy Azalea não anda passando por bons momentos neste ano. Após ter o seu segundo álbum adiado e sem nova previsão de estreia, ela terminou recentemente o seu noivado com o jogador de basquete Nick Young, após diversas acusações de traição.

Usuária assídua do Twitter, ela desabafou nesta quinta-feira, 30, após descobrir por meio de um noticiário de artistas, que Nick teria engravidado novamente a sua ex-mulher e mãe de seu primeiro filho.

"Eu nunca fui informada por Nick que ele teria engravidado novamente a mãe de seu primeiro filho. Se isso for verdade, eu estou descobrindo por conta do E! News", disparou a rapper.

"Eu terminei com Nick porque descobri que ele levava outra mulher para dentro de nossa casa toda vez que eu estava fora e os peguei no flagra nas câmeras de segurança. Isso é apenas como o segundo tiro em meu peito e eu me sinto como se eu não soubesse ao menos que inferno é tudo isso. Eu estive apaixonada por todo esse tempo", finalizou.

Até o momento o jogador não se pronunciou nas redes sociais e também não emitiu qualquer comunicado oficial para a imprensa.

