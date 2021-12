Idris Elba se casa com modelo no Marrocos

O ator britânico Idris Elba se casou com a modelo Sabrina Dhowre no Marrocos. Imagens publicadas pela Vogue britânica no Instagram neste sábado, 27, mostraram a estrela de Luther compartilhando um abraço com Dhowre, ex-miss Vancouver.

A revista diz que o casal trocou os votos na sexta-feira no hotel Ksar Char Bagh, em Marrakesh.

A noiva usava vestidos personalizados por Vera Wang. Para a cerimônia, ela usava um clássico vestido branco com decote ombro a ombro e depois mudou para um vestido bordado com pérolas e pedras preciosas. Elba usava um terno sob medida de Ozwald Boateng.

As comemorações foram espalhadas por três dias, com convidados participando de um jantar "cores do Souk" na noite anterior.

Elba a pediu em casamento no ano passado antes de uma exibição de seu filme Yardie no Rio Cinema, no leste de Londres. Fonte: Associated Press.

