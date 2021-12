Idoso rouba carteira de funcionária na redação do Jornal Nacional, diz colunista

Uma situação inusitada assustou os jornalistas da redação do "Jornal Nacional" (TV Globo), apresentado por William Bonner e Renata Vasconcellos. O motivo? Um idoso roubou a carteira de uma das funcionárias, de acordo com o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia".

Segundo ele, o idoso, que possuía deficiência em uma das pernas, entrou pela garagem da Globo e permaneceu na redação do JN por cerca de quatro horas, sem ser notado.

Após o acontecido, os seguranças conseguiram identificar o suspeito pelas câmeras. A segurança foi reforçada.

