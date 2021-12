Hugo Gloss faz campanha para tirar Renan do BBB 16

Uma declaração do modelo Renan dentro do Big Brother Brasil 16 está repercutindo fora da casa. Isso porque o blogueiro Hugo Gloss não gostou nada de ver o participante falando mal dele no programa.

A briga dos dois não é recente. Nesta quarta-feira, 28, ele fez um post no Snapchat falando do desentendimento que os dois tiveram antes do programa começar. "Brigou com a pessoa errada. Agora é fora Renan", disse, estimulando que seus seguidores votem contra o brother.

"Lembra que eu postava foto de 'bom dia' no Instagram, com o povo tomando café? Então, recebi a foto que tinha o amigo dele e ele tomando café, com a canequinha. Aí a gente botou a foto e marcou só o amigo dele, que é só quem a gente sabia o nome", explicou.

De acordo com Gloss, o modelo ficou irritado por não ter sido marcado na foto e travou uma batalha na rede social, pedindo que seu seguidores denunciasse a imagem.

"Ele fez um escândalo lá no Instagram dele e eu falei 'Amor, você queria que a gente adivinhasse seu nome como, você não é o Marlon Teixeira (modelo internacional) para a gente saber quem é só vendo o rosto" esclareceu.

Dentro da casa, o brother teria mandado um recado para o blogueiro dizendo: "pois é, falaram que eu não era ninguém e agora estou aqui no Big Brother".

Hugo aproveitou o momento e respondeu Renan, dando parabéns para o participante. "Parabéns, meu amigo, parabéns, vai ser muito famoso agora", ironizou.

Depois de esclarecer a polêmica, Hugo começou uma campanha pedindo que os internautas postem fotos e usando a hastag #olhaondeeutoagora, frase usada por Renan.

