Hugh Jackman posta vídeo em português tomando café no Brasil

O ator Hugh Jackman, 48 anos, postou em seu perfil no Instagram um vídeo para os fãs falando em português anunciando que já está no Brasil. Ele veio para promover "Logan", terceiro filme da série da Marvel centrada no personagem Wolverine. A estreia no País está prevista para o dia 2 de março.

Nas imagens, o intérprete de Wolverine, aparece segurando uma caneca de aço esmaltado e tomando café. "Estou feliz de estar em São Paulo tomando meu primeiro pingado", diz o ator. Pingado é o termo usado para meia xícara de café com pouco leite tomado no desjejum.

Veja:

Estou feliz de estar em São Paulo tomando meu primeiro pingado // I'm happy to be in São Paulo drinking my first pingado at Padoca do Mani Uma publicação compartilhada por Hugh Jackman (@thehughjackman) em Fev 19, 2017 às 2:31 PST

