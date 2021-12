"Honrado", diz Rodrigo Lombardi sobre substituir Montagner

Na manhã deste domingo, 25, o ator Rodrigo Lombardi fez uma publicação em seu perfil do instagram sobre o convite que recebeu para substituir Domingos Montagner na série Carcereiros, que vai ao ar no dia 23 de janeiro. "Essa semana recebi um convite. Melhor... Essa semana fui promovido. Melhor... Essa semana fui honrado com esse convite. A incumbência de substituir ( se é que a palavra se aplica nesse caso ) meu amigo "Mingo" na série CARCEREIROS." publicou o ator.

Domingos, protagonista da novela 'Velho Chico' que interpretava o personagem 'Santo', morreu na última quinta-feira, 15, após desaparecer no Rio São Francisco, em Canindé-SE. O ator viajou até o local para gravar as últimas cenas da trama e, depois de decidir dar um mergulho no rio, não voltou mais à superficie.

Ainda na legenda da imagem, Rodrigo falou da emoção e expectativa para o trabalho. "Vou me jogar de cabeça! Como tento fazer sempre! Mas dessa vez, prefiro imaginar um salto, um voo, como num trapézio ou maca russa, ou mesmo qualquer um desses paralelos que traçamos em muitas das nossas conversas, mano véi... Sem rede! Sempre! Dói ainda. Manda beijos pro Magnani e pro Gleizer! Pede pro Magnani contar a história do "tú é teu" e pro Gleizer pergunta se ele ainda topa uma queda de braço. Pro meu pai... Bem, não precisa, to falando com ele agora...", concluiu.

adblock ativo