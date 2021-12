Homem invade palco de show de Beyoncé e Jay-z; veja vídeo

O público que assistia ao show de Beyoncé e Jay-Z neste sábado, 25, em Atlanta, levou um susto quando dançarinos e seguranças começaram a correr desordenadamente pelo palco da turnê On The Run II.

Segundo o site TMZ, Anthony Charles Thomas Maxwell, 26 anos, causou pânico ao invadir o palco e se aproximar de Jay-Z.

A polícia deteve Maxwell e escreveu uma citação para conduta desordeira, no entanto ele foi liberado e não chegou a ir pela cadeia. Ao TMZ, as autoridades disseram que o cantor não ficou ferido.

Beyoncé e Jay-Z estão no meio da turnê On the Run II e, segundo os representantes dos artistas, o incidente não atrasará ou cancelará shows. A segurança pode ser mais rígida

