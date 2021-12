"Hipster da Federal" nega afastamento do cargo

O agente Lucas Valença negou que tenha sido afastado de suas funções na Polícia Federal, após posar para o site EGO e dar entrevistas para os programas "Encontro com Fátima" e "Programa do Porchat". A negativa ocorre logo depois que parte da imprensa noticiou que o policial foi punido por conceder entrevistas sem o consentimento da corporação.

"Não fui exonerado e nem afastado, nada aconteceu, nenhuma notificação chegou para mim", disse Lucas ao EGO, por meio de assessoria. O servidor garantiu que está, sim, ausente da PF, mas por conta de um bom motivo: férias.

"Essas férias já estavam marcadas para semana que vem e, por conta do que aconteceu, ele pediu para antecipar. Pode procurar a comunicação da polícia que vai confirmar isso. Lucas só confirmou as entrevistas que deu depois que teve a confirmação de que as férias dele foram decretadas", continuou a assessoria do agente.

Lucas vai tirar férias em Brasília, onde mora. Ele já recebeu inúmeros convites de trabalhos nos últimos dias como propaganda de cerveja, ensaio sensual, propaganda de marca de esporte, presenças VIP, mas nada foi fechado.

O assessor do "Hipster da Federal" garante que até o momento tudo que Lucas fez foi aceitar convites não remunerados, justamente por ele ser funcionário público e não poder receber por trabalhos como os que foram oferecidos.

"Nas entrevistas ele estava como pessoa física e foi dessa forma que respondeu a todas as perguntas. Quando se falou em PF, ele não respondeu nada. Levou a insistência dos apresentadores com bom humor, mas não deu nenhuma informação sobre a operação", disse o assessor.

Jajá batendo um papo com o @fabioporchat!! 😁✌️🏻

Uma foto publicada por Lucas Valença Oficial (@valenca26) em Out 24, 2016 às 7:15 PDT

Meu encontro hj foi com a @fbbreal!! 😁✌️🏻 Agradecido pela oportunidade de contar um pouco da minha história, com uma pessoa tão bacana!! #lucasvalença #encontro #avidaéboa

Uma foto publicada por Lucas Valença Oficial (@valenca26) em Out 24, 2016 às 9:23 PDT

adblock ativo