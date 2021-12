Hipnotizado, Silvio Santos consegue ver Helen Ganzarolli nua

Se tem um apresentador que não cansa de animar seu público é Silvio Santos. Quem assistiu seu programa do SBT neste domingo, 26, com certeza pôde dar altas gargalhadas ao vê-lo ser hipnotizado. Ele passou por uma sessão feita pelo hipnólogo Rafael Baltresca que também hipnotizou as participantes Flor e Helen Ganzarolli.

Durante a sessão, Rafael pediu que Silvio imaginasse Helen Ganzarolli nua. Porém, a filha do apresentador, Patrícia Abravanel, não gostou nada da ideia e tentou impedir que o pai continuasse sob os efeitos da tal hipnose, mas não conseguiu. Ao abrir os olhos, Silvio correu até Helen lhe arrancando um grande abraço.

Em seguida, para animar ainda mais a noite, o hipnólogo mudou a orientação para Silvio e o induziu a pensar que estava apaixonado por Cabrito Teves e, ao abrir os olhos, também saiu correndo atrás do rapaz rendendo altas risadas da plateia.

No final do show, o apresentador revelou que tudo não passou de uma brincadeira e que não viu ninguém pelado.

