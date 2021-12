Hilbert pede desculpas e GNT edita programa após polêmica

Depois da polêmica envolvendo o abate de um animal no programa "Tempero de Família", apresentado por Rodrigo Hilbert, o canal GNT decidiu reeditar a atração. O programa, que foi exibido na última quinta-feira, 10, será reapresentado na madrugada desta quarta-feira, 16, sem a cena em questão.

Em nota enviada à imprensa, o canal pago informou sobre a decisão: "Entendemos que as imagens podem ser fortes e, em respeito às manifestações do nosso público, decidimos retirá-las do programa".

Em entrevista ao site Uol, o marido de Fernanda Lima pediu desculpas e disse que leva as críticas como um aprendizado.

"Vou levar isso tudo como um aprendizado. Entendo todos aqueles que defendem o amor aos animais. Mas acredito também que possamos fazer isso sem estimular xingamentos ou acusações, e, sim, promovendo a conversa entre todos nós. Se queremos um mundo melhor, vamos começar incentivando o diálogo pacífico e respeitoso. Reforço as minhas desculpas verdadeiras a quem tenha se sentido ofendido", disse Rodrigo.

Cena chocante

Nas imagens que foram ao ar, o programa mostra o apresentador escolhendo e abatendo uma ovelha com as próprias mãos, em uma fazenda de Santa Catarina. Na edição, apenas os gritos da ovelha ficaram de fora - todo o resto do processo de preparação para o consumo foi ao ar.

