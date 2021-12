Hashtag a favor a Pablo Vittar viraliza após cantora ter canal hackeado

A hashtag #TodosComPabloVittar chegou ao topo dos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 28, depois que o canal do Youtube da cantora drag queen foi invadido por hackers. Vídeos, que contavam com centenas de milhões de visualizações, foram removidos e conteúdo ofensivo foi postado pelos hackers.

O ataque foi atribuído ao grupo @Sh4dowNetwork, que negou a autoria em sua página no Twitter. "Amanhã nois caça quem foi que fez essa porra e botou no meu nome" (sic), escreveu o grupo. Horas depois, eles divulgaram dados de quem seria o autor da invasão. Os canais oficiais da cantora não haviam se manifestaram sobre o fato até a publicação desta matéria.

triste que em 2017 o ato de odiar e depreciar o trabalho de alguém ainda é motivo de risada pra alguns #todoscomPabloVittar ✨ — Bel Rodrigues (@belrodrigues) 28 de agosto de 2017

Como as pessoas conseguem ser tão lixo?#TodosComPabloVittar — Nêssa. (@vannystyles) 28 de agosto de 2017

O que ela faz é arte! O que ela faz é amor! Ninguém pode calar algo tão puro e sincero. ❤ Te amo, @pabllovittar #todoscompabllovittar Uma publicação compartilhada por John Drops, Kimberly (@johndrops) em Ago 28, 2017 às 6:49 PDT

adblock ativo