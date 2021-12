Harmonia do Samba substituirá Sorriso Maroto em show no Armazém

Por conta do problema de saúde do cantor Bruno, do Sorriso Maroto, o evento 'Sorriso Prime' passa a contar com a banda Harmonia do Samba, tornando-se assim, 'Harmonia prime'. A festa ainda conta com show do cantor Gaab. O evento acontece no dia 23 de agosto, no Armazem Hall, em Lauro de Freitas.

Os ingressos adquiridos para a festa Sorriso Prime servirão para a festa com o Harmonia do Samba. Para aqueles que não tiverem interesse no evento, diante da alteração da grade, poderão solicitar o ressarcimento nos balcões onde adquiriu o ingresso.

Os ingressos para o show custam entre R$ 60 à R$ 300 e estão à venda no site, na bilheteria do Armazém, na loja 'Armazém Ticket', localizada no 2º piso do Salvador Norte Shopping e nos balcões de ingressos dos shoppings.

