Harmonia anuncia gravação de DVD ao vivo e projeto 'Oxente'

Verão na Bahia é assim: aqui faz calor o ano todo, e a estação mais quente do ano é definida pelo ritmo de festas e ensaios que aquecem o coração dos fãs e a agenda dos artistas.

Mantendo a tradição, o grupo Harmonia do Samba se antecipou à chegada oficial do Verão e anunciou as novidades e projetos especiais que seguem até o Carnaval. O lançamento da programação aconteceu nesta segunda-feira, 9, durante coletiva de imprensa em Salvador.

Entre os presentes para o público, após o lançamento do EP “Churrasco & Harmonia”, está a gravação do DVD "A Melhor Segunda-Feira do Mundo", que vai marcar a abertura da 18° temporada de ensaios no Wet'n Wild, já com as novas músicas. O evento ocorrerá no dia 6 de janeiro, com show completo de Ferrugem e participações de Ludmilla, Tony Salles, Felipe Araújo, além da cantora gospel Jamily.

PROJETOS

Apesar do cancelamento do “Melhor Reveillon do Mundo”, o carnaval do Harmonia segue firme com o bloco Meu e Seu. Domingo e Segunda, a banda vai animar o circuito Barra/Ondina em horário diferenciado; no seu 17º ano, a concentração está marcada para às 16h30, para que os foliões possam apreciar a bela paisagem, com pôr do sol no Farol da Barra. Além disso, o grupo integra a grade de outros camarotes, durante o festejo.

Ao fim do carnaval, o after da banda será nos Estados Unidos, na segunda edição do Carna Bis. “Vamos repetir a dose esse ano, levando para Orlando a energia do carnaval brasileiro, sobretudo de Salvador”.

Lançado em 2016, o Harmonia das Antigas, é um projeto exclusivo do grupo, que trazia ao público os grandes clássicos que marcaram a banda, desde o seu início. Este ano, o projeto iniciou uma série de despedidas e seguirá em 2020, para dar espaço para novas iniciativas.

A grande novidade da banda para circular o país é o projeto Oxente, que saiu da linguagem popular das ruas da Bahia e vai reunir canções de outros artistas que remetam à região, em uma mistura de ritmos. "No primeiro momento pode ser um choque, porque as pessoas estão acostumadas a ver o Harmonia só fazendo pagode", afirma Xanddy, vocalista da banda.

