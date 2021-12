Gusttavo Lima vende mansão e helicóptero para pagar multa

Gusttavo Lima precisou vender a mansão e o helicóptero para pagar uma dívida de R$ 12 milhões com a empresa AudioMix, responsável por administrar sua carreira desde que era um desconhecido.

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, o valor é referente a uma multa pela rescisão de contrato. Como o valor devia ser pago em dinheiro, o cantor, que não tinha esse dinheiro na conta, precisou se desfazer de alguns bens.

O sertanejo rompeu há cerca de um ano com a empresa por estar inconformado com o valor do seu cachê depois que virou sucesso nacional. Com a agenda lotada, o show do cantor era vendido a uma média de R$ 350 mil, mas ele só embolsava menos da metade desse valor por cada apresentação.

