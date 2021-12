Gusttavo Lima tatua oração no peito

Um mês após tatuar uma cruz no rosto, o cantor Gusttavo Lima fez um novo desenho - desta vez do lado esquerdo do peito - de uma oração do Anjo da Guarda.

O sertanejo publicou uma foto da tatuagem em seu perfil no Instagram e chamou a atenção dos seguidores. Alguns acharam exagero e outros elogiaram o desenho.

Na legenda, ele escreveu: "Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, Amém!!!".

Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, Amém!!! Uma foto publicada por Gusttavo Lima | Balada Eventos (@gusttavolima) em Out 28, 2015 às 7:51 PDT

