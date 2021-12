Gusttavo Lima responde críticas após ostentar Ferrari

O cantor Gusttavo Lima rebateu uma crítica que recebeu após ostentar uma Ferrari, que pode custar até R$ 1,95 milhão, nas redes sociais, na quarta-feira, 17.

Na imagem do veículo, publicada pelo artista em sua página no Facebook, um internauta comentou: "Na crise que estamos vivendo, fica ostentando desse jeito. Tá querendo humilhar os outros? Guarda pra você um pouco dessa modéstia. Vai doar sangue, vai doar remédios para saúde pública, vai ajudar um pai de família que vê seus filhos passando fome. Mostre isso, seja mais humilde", escreveu.

Em seguida, Gusttavo respondeu: "Procure saber mais sobre minha vida, sobre meus projetos, instituições de caridade, escolas e os shows beneficentes para arrecadar alimento. No último show arrecadamos 35 toneladas de alimentos que foram 100% doados às famílias carentes. Sou do tipo que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Vim do nada, passei fome e lutei muito para estar aqui hoje. Não preciso ficar divulgando as minhas boas ações, meus fãs me conhecem bem", disse.

Outros seguidores do cantor o defenderam na publicação. "O Mundo ta em crise, mas não você... faz sua parte e não perca seu tempo dando explicações. É seu. Você conquistou, você conseguiu, você é vencedor", falou um. "Parabéns! Isso é fruto do seu trabalho!", declarou outro.







