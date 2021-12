Gusttavo Lima posta foto e levanta suspeita de reconciliação

Gusttavo Lima postou uma imagem e deixou os fãs cheios de curiosidade na manhã desta segunda-feira, 14, levantando suspeitas de que teria voltado com a ex.

O cantor, que a pouco tempo anunciou o fim do noivado com a modelo Andressa Suíta, postou uma foto no Instagram em que aparece com o rosto colado na nuca de uma mulher. A imagem não demorou muito no ar e logo foi apagada pelo sertanejo.

A questão é que a foto aumentou as suspeitas de que ele e Andressa estariam juntos novamente. Nos comentários, antes da imagem ser deletada, seguidores apostam que a moça da foto seja mesmo a modelo.

O que reforça a suspeita é que o brinco usado pela mulher é muito semelhante ao que Andressa está usando na foto abaixo com a afilhada Antonella no colo.

❄️⛄️Friozinho de SP! Uma foto publicada por Andressa Suita (@andressasuita) em Set 13, 2015 às 11:59 PDT

