Gusttavo Lima pode ter que pagar R$1 mi por quebrar contrato

O cantor Gusttavo Lima foi surpreendido com uma intimação judicial, nesta quarta-feira, 11, no hotel que estava hospedado, em Brasília. Por conta disso, a apresentação dele na cidade foi prejudicada e atrasou.

Gusttavo está sendo processado por uma empresa de produtos de beleza que o contratou para estrelar campanha de uma nova linha de produtos.

De acordo com a colunista Fabiola Reipert, do portal R7, pelo contrato, o cantor sertanejo faria fotos publicitárias, aparições na TV e na mídia por seis meses, além de um show em Brasília. Com isso, ele teria recebido R$ 280 mil, além de outros R$ 80 mil em títulos de doação, segundo informações da imprensa de lá. Porém, agora, estão querendo cobrar multa por não cumprimento do acordo. O valor pode chegar a até R$ 1,7 milhão.

De acordo com o portal de notícias Metrópoles, de Brasília, a empresa contratante está cobrando Gusttavo Lima há cerca de dois anos, mas não conseguiam falar com ele. Desta vez, encontraram o artista em um hotel. Na ocasião, a produção e segurança até tentaram despistar os oficiais de justiça, mas Gusttavo resolveu recebê-los.

A assessoria de Nivaldo/Gusttavo Lima informou que "o responsável pelo jurídico do cantor Gusttavo Lima, Cláudio Bessas, irá tomar conhecimento da possível ação para depois falar sobre o assunto. Até o momento, ele não tem informações concretas".

adblock ativo