Gusttavo Lima passa mal e não vai ao enterro da mãe

Ainda muito abalado, o cantor Gusttavo Lima não compareceu ao enterro da sua mãe, que aconteceu neste domingo, 20, no município de Barreiro de Minas, distrito de Presidente Olegário, Minas Gerais.

Em nota, assessoria de comunicação do sertanejo informou que ele não compareceu ao enterro porque passou mal no velório, no sábado, 19, e ficou sobre efeitos de remédios.

"Ele tentou ir, mas se sentiu muito mal e o médico não liberou. Gusttavo chegou a vomitar por causa do nervosismo e está sob efeito de remédios", disse o comunicado da assessoria.

O sepultamento da mãe de Gusttavo Lima foi realizado no mesmo local onde foi enterrada a irmã, Luciana dos Reis Lima, que faleceu após um infarto miocárdio em 2012, aos 26 anos.

Depois do ocorrido, o músico ficou na companhia de sua esposa, Andressa Suíta, com quem se casou esta semana, em uma cerimônia simples e apenas para a família. "A Andressa está ao lado dele o tempo inteiro", revelou um representante do cantor.

Ainda de acordo com a assessoria, Gusttavo teria um show para o próximo dia 26, mas ainda não há informações se o sertanejo vai manter a agenda, por ele "está sem estrutura para falar de shows".

adblock ativo