Gusttavo Lima mantém agenda de shows após morte da mãe

Depois de passar mal e não ir ao enterro da mãe, Gusttavo Lima decidiu manter a agenda de shows. Conforme o comunicado da assessoria do cantor, o show marcado para o próximo dia 26, em Cruzília, no interior de Minas Gerais, acontecerá como o planejado.

"Minha mãe sempre gostou de me ver cantando e tenho certeza que vai continuar vendo de onde ela estiver", disse o sertanejo.

Com poucos dias para o Natal, o encontro da família Lima não deve ser o mesmo, mas Gustavo confirmou que todos os seis irmãos devem se encontrar.

"Reunir a família era motivo de orgulho para ela. Minha mãe nunca tratou Natal como um dia de troca de presentes, mas sim como um dia para comemorar o nascimento do menino Jesus, estaremos juntos em memória e em nome dela", falou Gusttavo.

Não é a primeira vez que o músico perde um familiar com problemas cardíacos. Além de Sebastiana - que morreu no último sábado, 19, aos 66 anos -, a irmã de Gusttavo, Luciana dos Reis Lima, faleceu após um infarto do miocárdio em 2012, aos 26 anos.

