Gusttavo Lima homenageia mãe em rede social

O cantor Gusttavo Lima fez uma postagem em homenagem a sua mãe, Sebastiana Maria, de 66 anos, que morreu na madruga deste sábado, 19.

"O que eu mais temia aconteceu...O mãezinha, porque não me esperou? Era só mais um dia de viagem, amanhã nos iríamos passar o dia juntos, eu prometi que iria te ver no domingo...volta por favor, volta... ? Em breve irei te encontrar, prometo!!!", disse Gusttavo.

Andressa Suita, esposa do cantor, também usou o Instagram para lamentar a morte da sogra. "E ela abençoou nossa união e descansou em paz! Fica tranquila que não vou me esquecer do seu pedido, cuidarei com todas as minhas forças do seu neném Que Deus conforte os nossos corações! #lutoeterno", escreveu a modelo.

A assessoria de imprensa do cantor divulgou nesta tarde um comunicado confirmando a morte da mãe do cantor. Ainda segundo a nota, Sebastiana morreu enquanto dormia na fazenda onde morava em Presidente Olegário/MG. Mesmo sem informar a causa da morte, a nota informa que ela sofria de problemas cardíacos.

A assessora de imprensa de Gusttavo informou que o cantor está muito abalado e que já está tomando as devidas providências para se deslocar da cidade de Passos, em Minas, onde se apresentou na sexta-feira, 18, até Patos de Minas, no mesmo estado, onde o corpo de Sebastiana será velado.

De acordo com a assessoria, a mãe de Gusttavo será sepultado em Barreiro de Minas, distrito de Presidente Olegário, no mesmo local da filha Luciana dos Reis Lima, que morreu em 2012 aos 26 anos de idade. O enterro será às 11h deste domingo, 20.

Gusttavo recebeu a notícia da morte da mãe por volta das 11h30, quando foi acordado pelo seu empresário. Ele teria um show na noite deste sábado em São Bernardo do Campo, mas a apresentação foi cancelada. Dona Sebastiana completou 66 anos há duas semanas e a data foi comemorada pelo filho nas redes sociais, onde postou uma foto da mãe com o bolo.

