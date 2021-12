Gusttavo Lima come yakisoba em cima do palco durante show em Salvador

Durante o show 'Buteco do Gusttavo Lima', realizado na madrugada de sábado, 3, no Parque de Exposições, em Salvador, uma cena inusitada chamou bastante atenção do público. O cantor sertanejo, anfitrião da festa, postou um vídeo comendo Yakisoba em cima do palco. A publicação foi feita através de sua conta no Instagram.

"Estou com uma fome desgraçada. Eu comi era 16h da tarde. Eu estou numa fome, numa fome, que eu como até o cozinheiro. Segura o microfone aqui, meu filho", falou o cantor enquanto comia.

O show

Contando com as apresentações de Bell Marques, Xand Avião e a banda Saia Rodada, o evento teve a abertura dos portões marcada para 20h30 da sexta-feira,2, e a primeira atração subiu ao palco às 22h. No entanto, Gusttavo Lima foi o último a se apresentar, aparecendo por volta de 3h30 do dia seguinte.

Nas redes sociais, o cantor agradeceu o carinho dos mais de 25 mil fãs que lotaram o Parque de Exposições e garantiu a presença na capital baiana em mais uma edição do Buteco, que será realizada no ano que vem.

"Que energia foi essa Salvador/BA, meus parceiros @bellmarques @saiarodada e @xandaviao fizeram parte desse time e o @buteco foi até o sol raiar. Muito obrigado a cada um de vocês, até 2020!", escreveu.

