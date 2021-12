Guilhermina Guinle revela que teve endometriose

Guilhermina Guinle revelou na tarde deste sábado, 12, durante sua participação no programa Caldeirão do Hulk, da Globo, que já sofreu de endometriose. A atriz contou como descobriu a doença, que afeta de 7 a 10 milhões de mulheres no Brasil e que pode provocar consequências como a infertilidade.

"Com 35 anos, naquela fase de ter ou não um filho, eu fui num supermédico em São Paulo, que me mandou fazer 10 exames. Eu nunca tinha ouvido falar em endometriose. Só que, como você consegue viver com ela [a endometriose], eu não fiz nada, continuei", disse.

Guinle revelou que a inicitiva para começar o tratamento partiu do pedido de um namorado, após tomar conhecimento da doença. "Ele me perguntou 'você não vai fazer nada?'. Eu disse 'não estou sentindo tantas dores'. Mas ele insistiu. Procurei um outro médico em São Paulo, e eu fui fazer a cirurgia bem-sucedida e descobri que as minhas trompas já estavam entupidas, que a endometriose já estava no meu intestino, que, talvez, eu tivesse que tirar um pedaço do meu intestino (não precisei tirar). Três meses após a cirurgia, eu engravidei", explicou.

adblock ativo