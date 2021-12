Grupo de teatro "Os Melhores do Mundo" volta a Salvador

Considerado um dos grupos teatrais de maior sucesso no Brasil, "Os Melhores do Mundo" volta a Salvador no dia 4 de agosto, trazendo o espetáculo "Notícias Populares", às 21h, no Teatro Castro Alves. O grupo está comemorando 23 anos de história.

Criada em 1998, a peça "Notícias Populares" completa 20 anos de sucesso e ganhou repercussão nacional em junho de 2006 durante uma entrevista no Programa do Jô. Na ocasião, Os Melhores do Mundo apresentaram a esquete de Joseph Klimber, "O homem que não desistia nunca" e alguns dias depois, o vídeo da repercutiu por todo o país.

Devido ao espetáculo, a turma chegou a ganhar uma placa pelas 130 apresentações e pelos mais de 120 mil espectadores, e esteve em Portugal e Estados Unidos e retornam ainda este ano em turnê. Os ingressos para assistir a companhia em Salvador variam entre R$ 120,00 a R$ 80,00 a inteira, com possibilidade de meia.

Sobre a peça

Trazendo a observação do cotidiano, "Notícias Populares" traz uma série de esquetes humorísticas repletas de fatos corriqueiros, histórias dramáticas, personalidades, entretenimento, política e tudo mais que couber num palco-jornal, retratando com humor o nosso mundo atual onde a notícia nos persegue 24h por dia e incansavelmente.

Bem cedo pela manhã, na mesa do café, dentro do carro, no ônibus, no metrô, a caminho do serviço, na hora do almoço, pelas lojas de eletrodomésticos, no cabeleireiro, no cafezinho do botequim, conectado na rede 24h por dia, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, a notícia estará implacavelmente. De fato, a notícia passou a personagem: tem roteiro, maquiagem e efeitos especiais.

FICHA TÉCNICA

Direção, Elenco, Texto, Figurinos, Cenário e Design Gráfico:

Cia. de Comédia ‘Os Melhores do Mundo’

Atores: Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues

Produção Executiva: Carlos Henrique Rocha

Direção Técnica, Iluminação e Trilha Sonora: Marcello Linhos

Operação de Áudio: Luis Pires / Contrarregra: Edézio Araújo

