Grife fitness de Beyoncé é acusada de trabalho escravo

A grife de roupas fitness, da cantora Beyoncé chamada Ivy Park, está sendo acusada de promover o trabalho escravo. Uma denúncia feita por um trabalhador da fábrica MAS Holdings, localizada no Sri Lanka, afirmou que as costureiras ganham cerca de US$ 6,17 por dia (aproximadamente R$ 21,49). Em abril deste ano Beyoncé serviu de garota-propaganda para lançar as peças.

O salário mínimo no Sri Lanka é de 400 rúpias por dia, o equivalente a US$ 2,68 (ou R$ 9,38). Mesmo a grife de Beyoncé pagando praticamente o triplo do salário mínimo, um maiô da coleção custa em média US$ 140 (R$490) e é vendida em grandes redes na Europa e nos Estados Unidos como Topshop, Nordstrom e Zalando.

Em nota enviada para a imprensa britânica, a marca avisou que vai aumentar a vistoria nas fábricas: "As nossas equipes em todo o mundo trabalham muito com os nossos fornecedores e fábricas para garantir a conformidade".

