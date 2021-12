Gretchen revela que gastou mais de R$ 500 mil em plásticas

Considerada a Rainha do Bumbum, Gretchen admitiu que já gastou muito dinheiro com plásticas, que começaram a ser feitas em 1983.

As revelações foram feitas no livro "Uma biografia quase não autorizada", lançado recentemente, que conta um pouco da história da cantora.

Ela disse acreditar que já gastou mais de R$ 500 mil em cirurgias do tipo. A primeira aconteceu um ano após o nascimento de Thammy.

"Mesmo sendo uma cantora sensual, o maior motivo das minhas cirurgias é a minha relação com o espelho e não com o que os homens acharão. Nunca operei para nenhum deles. Quero mais é experimentar todas as novidades", enfatizou a cantora.

Entre as intervenções, estão três trocas de próteses de silicone, retirada do excesso de pele nos braços e uma abdominoplastia, além das inúmeras lipoaspirações, cujo número exato não foi revelado por ela.

Uma coisa a cantora garante: o famoso bumbum nunca foi retocado.

