Gretchen rebate críticas: 'Quem não quer uma mulher dessa?'

Após ser bastante criticada, a eterna rainha do rebolado, Gretchen, falou que, nos últimos meses, o marido, Esdras Nascimento, com quem se casou em setembro do ano passado, tem recebido comentários depreciativos sobre ela.

A cantora gravou vídeos em que falou sobre autoestima e acrescentou que o marido precisa de coragem mesmo para se casar com uma mulher empoderada como ela.

"Gente, vocês têm noção o que é todos os dias acordar do lado de uma mulher cheirosa, toda perfumada no Vitoria's Secret? Toda linda... Se você não me acha linda, é um problema seu", disse ela em vídeos publicados nos stories.

"Uma mulher que enche ele de mimo e atenção, que faz comidinha do jeito que ele gosta, e olha, gostosa. E, ô, boa de cama, meu bem! Tá!, porque eu me garanto. Sou maravilhosa nisso", disse.

"Depois de tudo isso que eu contei para você que eu sou, ainda por cima independente, empoderada, dona do meu cartão de crédito, fala três idiomas fluentes, formadas em Letras. Gente, quem não quer uma mulher dessa? O homem tem que ter coragem para estar do lado de uma mulher dessa", completou.

adblock ativo