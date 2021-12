Gregório Duvivier pede a descriminalização das drogas

O humorista Gregório Duvivier já deu sua opinião sobre a descriminalização das drogas no Brasil, pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) esta semana. Ele postou uma foto seu perfil no Instagram, na noite desta quarta-feira, 19, mostrando que é a favor da legalização para uso pessoal.

"EsperandoSTF #descriminalizastf poste você também. #saidoarmario #abreagaveta", escreveu o ator do Porta dos Fundos na legenda da imagem em que aparece com um suposto cigarro de maconha na boca.

O STF adiou para esta quinta-feira a decisão sobre o julgamento do recurso que discute se será crime ou não portar drogas para consumo próprio, iniciado nesta quarta-feira. A sessão foi suspensa a pedido do presidente da Corte, Ricardo Lewandowski.

DESCRIMINALIZA, STF! Uma foto publicada por Gregorio Duvivier (@gduvivier) em Ago 19, 2015 às 9:21 PDT

