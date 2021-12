Grazi Massafera revela que teve affair com ator britânico

A atriz Grazi Massafera não assumia um relacionamento desde que terminou seu casamento com o ator Cauã Reymond, mas revelou que teve um affair com o também ator Kit Harington, de 29 anos, que interpretou o Jon Snow da famosa série "Game of Thrones". De acodo com o colunista Léo Dias, do Jornal "O Dia", Kit dormiu na casa de Grazi, quando esteve no Brasil, em janeiro de 2016.

Grazi fez essa revelação duante uma entrevista ao canal do Youtube de Matheus Mazzafera, que é amigo da atriz e de outras famosas. Na gravação, a atriz participou de um quadro chamado "Eu Nuna" (brincadeira que envolve bebida alccólica). Durante a conversa, ela riu, tentou fugir da resposta, mas contou que teve um relacionamento com o ator.

Ainda de acordo com o Leo Dias, os dois teriam passado o Réveillon juntos. O britânico ainda teria sido visto pegando um táxi para a casa de Grazi, no dia 1º de janeiro. Ele ainda passeou por Copacabana. Eles teriam se conhecido na festa de aniversário do ator Selton Mello.

gameofthrones+verdadessecretas+ligaçõesperigosas #minhafestadeaniversario #capricorn #kitharington #grazimassafera #seltonmello Uma foto publicada por Selton Mello (@seltonmello) em Dez 30, 2015 às 8:09 PST

