Grazi Massafera comemora indicação ao Emmy

Em entrevista ao vivo para o programa "Vídeo Show", da Globo, desta segunda-feira, 26, Grazi Massafera comemorou a indicação para o Emmy Internacional pelo trabalho em "Verdades Secretas". Na participação, ela assumiu o namoro com o advogado Patrick Bulus.

Os dois eram vistos frequentemente juntos, mas o relacionamento ainda não havia sido confirmado.

"Eu estou com a família toda em casa, por acaso. Meu irmão veio me visitar e meu namorado estava também, e ele que me deu a notícia", disse Grazi.

"Tô besta hoje, vim trabalhar besta, tô meio retardada", falou a atriz. "É gostoso vir trabalhar hoje, mas não tem como não falar de toda a equipe, a produção, a caracterização, a direção, esse prêmio, eu quero agradecer. Foi todo mundo na mesma entrega, sem eles não dava pra fazer nada".

A felicidade de Grazi era grande: "Trabalhar com confiança e com carinho não tem como não ter um retorno. Só não imaginava que seria tão inesquecível pra mim", declarou.

