Grazi ganha prêmio por atuação em 'Verdades Secretas'

Grazi Massafera já está colhendo os louros do seu trabalho na novela "Verdades Secretas" (Globo). Na noite desta terça-feira, 1º, a atriz marcou presença na premiação "Cariocas do Ano", evento promovido pela Revista Veja Rio, que aconteceu no Hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio.

A loura esbanjou beleza nos corredores do hotel e não saiu de mãos vazias. Grazi recebeu o prêmio por sua atuação como Larissa, modelo que sofria com problemas com drogas e acabou indo ao "fundo do poço".

"Tenho algumas críticas sobre a Larissa, porém são cobranças pessoais como atriz. Esse trabalho ganhou uma proporção enorme com uma questão tão delicada que é o crack. Foram dias de muito trabalho para alcançarmos esse resultado. Para mim, as últimas semanas foram muito intensas, principalmente quando gravamos a cena do estupro que exigiu bastante de todas as pessoas que estavam envolvidas na rama", disse a atriz, que recebeu o troféu das mãos da consagrada atriz Marieta Severo.

Prêmios

Este não é o primeiro prêmio que a atriz ganha depois da novela. Grazi participou da premiação anual do Jornal Extra e foi contemplada na categoria Melhor Atriz Coadjuvante. Na semana passada, a atriz também foi premiada no evento "GQ Men of the Year 2015", na qual foi eleita a mulher do ano.

