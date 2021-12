Grazi e Rafael Cardoso são flagrados gravando cena de sexo, diz fotógrafo

Uma cena de sexo supostamente gravada pelos atores Grazi Massafera e Rafael Cardoso, para a próxima novala da Globo, vazou na internet. O fotógrafo Marcelo Belarmino, que fez os cliques, disse nas redes sociais que flagrou os globais no Morro do Limpão, em Palmas, no Tocantins.

No entanto, a assessoria da Globo ainda não confirma se a cena foi feita por Grazi e Rafael. A TV confirma que os artistas estão em Tocantins gravando a novela "O Outro Lado do Paraíso", mas não soube precisar se eles usaram dublês para fazer a susposta cena.

ALERTA VERDADES SECRETAS IS BACK! Mentira hahaha, #GraziMassafera e #RafaelCardoso gravam em #Tocantins cenas quentes de sexo para próxima #novela das 9 #OOutroLadoDoParaíso onde serão vilões 🔥👀 Uma publicação compartilhada por Malhação Teens (@malhacaoteens) em Ago 3, 2017 às 3:10 PDT

