Grazi diz que ficou triste por ser substituída por Ivete

Em entrevista ao jornal O Globo, deste domingo, 9, a atriz de Verdades Secretas, Grazi Massafera, revela que ficou muito triste em ser substituída por Ivete Sangalo no programa Superbonita, do canal a cabo, GNT. Além disso, a ex-apresentadora também fala sobre a sua personagem da novela.

Grazi contou que estava gostando muito da experiência como apresentadora, mas que a personagem Larissa, que tem feito na novela das 23h, foi um presente. "Fiquei um pouquinho triste por não ter ficado no programa, cheguei a pedir para gravar mais uma temporada. Mas olha como que a vida é, né? De repente, me deu uma rasteira, mas me trouxe a Larissa".

Para compor a personagem, que nesta fase da novela, se afunda, ainda mais, no mundo das drogas, Grazi emagreceu três quilos e está pesando apenas 57kg, sendo que sua altura é 1,73m.

"Eu e o Maurinho (diretor) entramos num consenso de que essas pessoas ficam dias sem comer, sem tomar banho e emagrecem, né? Foi engraçado que a gente conversou com uma usuária de crack, e ela falou para mim: "Ah, não emagrece não. Você não precisa, já é magra. Olha só como eu sou gordinha".

Para se tornar mais real, a atriz ainda vai usar uma prótese dentária, para deixar os dentes mais amarelados.

