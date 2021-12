Grávidas postam vídeo dançando música de Ivete e emociona a cantora

A cantora baiana Ivete Sangalo, grávida de gêmeos, compartilhou em suas redes sociais um vídeo com um grupo de gestantes de Juazeiro, no norte da Bahia, dançando a música "À Vontade", gravada pela artista em parceria com Wesley Safadão.

O vídeo foi gravado pelo grupo de dança Show Ritmos, do professor Felício Bonfim. No instagram do grupo, eles indicam que as grávidas dancem muito, desde que não haja restrições médicas.

"Dançar é vida, dançar faz bem. Então vamos se movimentar, mas é importante conversar com seu médico(a) para saber se há alguma restrição. Se não tem entra nessa dança", afirma publicação do Show Ritmos.

Na postagem compartilhada por Ivete, a cantora mostrou-se emocionada com a iniciativa das futuras mamães baianas. "Vou dormir feliz! As grávidas lindas de Juazeiro me fizeram esse dengo. Se era pra deixar feliz, conseguiram! Que coisa mais linda! viva nossos babys", comentou a cantora.

Vou dormir feliz! As grávidas lindas de Juazeiro me fizeram esse dengo. Se era pra deixar feliz, conseguiram! Que coisa mais linda!❤️ viva nossos babys Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo) em Nov 18, 2017 às 4:48 PST

Gravidíssima

A cantora do axé anunciou que estava grávida de gêmeos no dia 12 de setembro. Por conta da gestação, ela não vai participar do carnaval de 2018.

Ivete é casada com o nutricionista Daniel Cady, com quem já tem o pequeno Marcelo Sangalo Cady, de 7 anos.

