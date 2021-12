Grávida, Juliana Alves se casa com o diretor Ernani Nunes

Em cerimônia realizada no Rio de Janeiro no último sábado, 29, a atriz Juliana Alves se casou com o diretor Ernani Nunes. O casal assumiu o relacionamento em maio de 2016 após se conhecer no carnaval daquele ano, e atualmente Juliana está grávida de sete meses.

A atriz, que se separou do também ator Guilherme Duarte em 2014 após casamento de seis anos, postou fotos da cerimônia em sua conta no Instagram. "Venha com amor, venha leve e me leve para onde quer que a gente seja nós dois e nossa Yolanda", escreveu Juliana em um dos posts.

Várias personalidades compareceram ao casamento e postaram fotos nas redes sociais. A atriz Adriana Alves comentou: "Casal abençoado! Festa linda! Família maravilhosa! Amigos incríveis!". Maíra Charken fez post no Instagram: "Tremi dos pés à cabeça vendo você entrar tão linda! Super gêmeas de barriga, ativar! Te amo!", disse a atriz que também está grávida.

#juenani ❤️ crédito: @jandersonpires Uma publicação compartilhada por Juliana Alves (@julianaalvesiam) em Jul 29, 2017 às 4:24 PDT

