Gracyanne Barbosa revela que comeu mais de 8 mil ovos durante a quarentena

Em bate-papo com o apresentador Otaviano Costa, na quinta-feira, 8, a modelo fitness Gracyanne Barbosa contou que mesmo em meio a isolamento social, se manteve firme e forte no cardápio saudável. Conhecida por ser uma grande fã de ovos, a modelo teria consumido mais de 8 mil unidades do alimento durante a quarentena, segundo Otaviano, que teria feito as contas.

"Aproximadamente 8.400 ovos", afirmou o apresentador. "Será que foi tudo isso?", questionou surpresa, Gracyanne. No entanto, o marido Belo, confirmou: "Acho que foi isso mesmo", apostou.

Mas nem só de ovos se manteve a conversa. Apaixonado, o casal aproveitou para trocar declarações de amor entre si. "Todos os dias eu olho para ela e falo: 'Que maravilhosa'. São 13 anos juntos. E todos os dias eu me apaixono de novo por ela. Acordo de manhã apaixonado, cheio de amor, cheio de paixão", afirmou Belo.

"Ele é uma lição de carinho e de demonstrar os sentimentos, coisa que eu não era, antes de conhecê-lo. Aprendo todos os dias", confessou Gracyanne.

