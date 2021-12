Gracyanne Barbosa: "Não me acho muito bonita"

Gracyanne Barbosa revelou que não se considera musa fitness e que não se considera um simbolo de beleza.

"Não sei se musa é a palavra certa. Não me considero musa, acho que sou mais uma referência", contou a modelo em entrevista ao apresentador Danilo Gentili, no "The Noite" (SBT).

E continuou: "Não me acho muito bonita, não. Eu acho que sou mais um perfil atlético."

A esposa do cantor Belo contou que sempre acreditou na musculação como um estilo de vida. E, por isso, explica porque malha sete dias por semana e segue uma dieta bem restrita.

"Há 10, 15 anos eu já defendia a musculação como estilo de vida. Não imaginava que hoje em dia seria esse sucesso todo. Quando comecei não tinha a indústria da dieta, mas hoje é mais fácil substituir os alimentos", contou Gracyanne.

adblock ativo