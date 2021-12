Gracyanne Barbosa levanta peso nos primeiros segundos de 2021 e vira meme na web

A influenciadora fitness, Gracyanne Barbosa, publicou um vídeo nesta quinta-feira, 31, em que aparece com o marido, Belo, e amigos comemorando a chegada de 2021, exibindo bastante força e disposição. O que chamou atenção dos internautas, foi que logo após a contagem regressiva, Gracyanne começa a levantar peso com halteres. Com isso, a primeira malhação de 2021 logo virou meme.

"Desejo a todos muita união, amor, empatia, felicidade, saúde, a nossa vacina e lógico, muito treino e foco. Eu já começo o ano agachando", escreveu ela na legenda do vídeo no Instagram.

Confira o vídeo:

No Twitter, a malhação da virada do ano de Gracyanne rapidamente viralizou.

rindo que o belo só queria uma bitoquinha e a gracyanne DO NADA lança um agachamento 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/A0yY0apJL4 — Lie (@boralais) January 1, 2021

Meu Jesus gracyanne Q em 2021 eu seja obstinada igual essa mulher https://t.co/I2HFIrMs56 — Heathcliff's baby (@lecamohn) January 1, 2021

adblock ativo